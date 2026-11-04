الجيل يوقع اتفاقية شراكة

نفّذ نادي الجيل الرياضي، بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين فرع الأحساء، ورشة عمل بعنوان «الوعي الإعلامي والمسؤولية المهنية والوطنية»، الأربعاء في مقر النادي، بحضور عدد من الإعلاميين ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي.

وقدّم الورشة الدكتور عبد الله الحلافي، مستعرضًا دور الإعلام في صناعة التأثير وتشكيل الرأي العام، وأهمية المعلومة الموثوقة، وصياغة الرسائل الإعلامية الاحترافية، والتعامل مع الأزمات والشائعات.

وشهد البرنامج توقيع اتفاقية شراكة بين نادي الجيل وهيئة الصحافيين السعوديين فرع الأحساء، ومثّل النادي فيها أحمد صائم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الهيئة بدر الشهاب مدير فرع الأحساء، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات الإعلامية.

وأكد الجانبان أهمية هذه الشراكة في دعم المبادرات المهنية والمجتمعية، وتعزيز الوعي الإعلامي وتنمية القدرات.