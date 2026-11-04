البطولة العربية.. الأخضر الشاطئي ينهي تحضيرات مصر

أنهى المنتخب السعودي للكرة الشاطئية بقيادة البرازيلي قوقا زولوكوفيك استعداده لمواجهة نظيره المصري، الخميس، في أولى مبارياتهما ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية والتي تستضيفها مدينة بور سعيد خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري وبمشاركة 8 منتخبات عربية.

واستقر المدرب البرازيلي للمنتخب السعودي على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة مصر على النحو التالي محمد العجمي حارسًا وربيع سفياني «قائد الفريق» ورمزي دكمان وسلمان الرشيدي ومبارك الدوسري، وفي دكة البدلاء حسام كعمان وحسن ال عيد وأحمد الهمامي وخالد وهيب وعمر يحيى وقاسم ديباجي ووليد اليوبي، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وتتنافس منتخبات مصر والسعودية وعمان والمغرب وموريتانيا ولبنان والعراق وليبيا على «كأس العاصمة».

وتنطلق المباراة الأولى بين منتخبي موريتانيا والعراق، والمباراة الثانية تجمع منتخب عمان «وصيف بطل النسخة الماضية» بنظيره منتخب ليبيا، بينما يلتقي في المباراة الثالثة منتخبا المغرب ولبنان، والمباراة الرابعة تجمع منتخب مصر «حامل اللقب» بنظيره المنتخب السعودي.