التعاون يكرر فوز الفيصلي ويقتنص أول تأهل مبكر

حقق فريق التعاون الأول لكرة القدم، الأربعاء في بريدة، أوَّل تأهُّل مبكِّر من مرحلة المجموعات في تاريخ مشاركاته الآسيوية، مُكرِّرًا الفوز على الفيصلي الأردني، بعد أسبوعٍ من لقائهما في عمّان.

وفاز التعاون 3ـ1 على الفيصلي، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، رافعًا عدد نقاطه إلى 10، من 3 انتصارات وتعادل، حافظ بها على تصدره جدول الترتيب.

وعلى غرار مباراة عمّان، افتتح المهاجم الإيفواري بارفيه جوياجون السجل التهديفي للمواجهة. وأضاف زميله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة المخضرم، هدفي «السكري» الثاني والثالث. وعن طريق الخطأ، أحرز زميلهما محمد الصاعدي، لاعب الوسط، هدفًا عكسيًا لصالح الضيوف.

وتغلّب الفريق القصيمي على الفيصلي 2ـ0 قبل أسبوع، بفضل هدفين لجوياجون، وفارس الغامدي، لاعب الوسط.

وشهِدت المجموعة ذاتها، الأربعاء، فوز الريان القطري 2ـ0 على النهضة العماني، ووصوله إلى النقطة التاسعة. وتجمَّد رصيد الفريق الأردني، ثالث الترتيب، عند 3 نقاط، ويتذيل النهضة الترتيب بنقطة وحيدة. ومع تبقّي جولتين على نهاية دور المجموعات، ضَمِن التعاون أحد مقاعد ثُمن نهائي البطولة، التي يظهر فيها للمرة الثانية.

ويخوض «السكري» منافسات الأندية الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حضوره ثلاث مراتٍ بين فِرَق دوري أبطال آسيا للنخبة، باسمه القديم قبل 2024.

وودّع الفريقُ دوري الأبطال للنخبة من مرحلة المجموعات في 2017 و2022، وانتظر حتى الجولة السادسة والأخيرة، في نسخة 2020، لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وعندما شارك في دوري أبطال آسيا 2، قبل نحو عامين، ضَمِن التأهُّل إلى دور الـ 16 خلال الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.