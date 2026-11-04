الخميس.. فهر يدشن مشواره الأولمبي في الترايثلون

يدشن فهر حسام موسى، لاعب المنتخب السعودي للترايثلون، الخميس، مشاركته في منافسات فردي الرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويخوض موسى، البالغ من العمر 16 عامًا، منافسات الترايثلون لمسافة السرعة «Sprint»، عند الـ 11:15 صباحًا بتوقيت السعودية، على شاطئ سالي الغربي.

ويدخل اللاعب السعودي المنافسات بعد تحقيقه المركز الثاني في كأس آسيا للترايثلون للناشئين في نيو تايبيه 2026، والمركز الثالث في كأس آسيا للناشئين بمدينة كامبار الماليزية خلال العام ذاته.

من جانب آخر، زار الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، قرية الرياضيين، والتقى لاعبي ولاعبات فريق السعودية، واطلع على استعداداتهم للمنافسات المقبلة.

كما التقى الأمير فهد بن جلوي، ريكاردو فراكاري، رئيس الاتحاد الدولي للبيسبول والكرة اللينة، على هامش حضوره المباراة النهائية لمنافسات البيسبول، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الرياضي وتطوير اللعبتين، وتوسيع قاعدة ممارستهما بين الشباب السعودي.