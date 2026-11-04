أخضر اليد يواجه قطر في أسبوع الاتحاد الدولي

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، الخميس، مواجهة تجريبية أمام نظيره المنتخب القطري، عند الساعة 6:00 مساءً، على الصالة الرئيسية بمجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتأتي المواجهة ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي الذي ينظمه أخضر اليد في دولة قطر خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع أسبوع الاتحاد الدولي لكرة اليد، إذ يسعى الجهاز الفني إلى استثمار فترة المعسكر في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، والوقوف على مستوياتهم الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويضم المعسكر 23 لاعبًا، تحت قيادة المدرب «جاليرمو ميلانو»، الذي يسعى من خلال هذا التجمع والمواجهة التجريبية إلى تعزيز جاهزية المنتخب والوقوف على مدى استعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة.