الريال يحبط مفاجأة آيك أثينا

حوّل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه آيك أثينا اليوناني إلى انتصار 3-2 في الوقت القاتل، خلال اللقاء الذي جرى الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وللمرة الثانية على التوالي، كرر النادي الملكي سيناريو «الريمونتادا» فبعد تغلبه على روما الإيطالي في الجولة الماضية بقلب الطاولة، عاد الليلة ليمارس هوايته المفضلة في الدقائق الأخيرة، بفضل تسديدة صاروخية من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الوقت القاتل، هزت شباك أصحاب الأرض ومنحت نقاط المباراة كاملة للميرينجي

دخل أصحاب الأرض اللقاء بسند جماهيري قوي، باحثين عن مفاجأة أمام العملاق المدريدي. وبالفعل، نجح آيك أثينا في مباغتة ضيفه واستغلال الثغرات ليتقدم في النتيجة بواسطة أبوبكاري كويتا عند الدقيقة 12، قبل أن يتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من إدراك التعادل عند الدقيقية 32 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض مجددًا عن طريق ستافروس بيليوس الدقيقة 75، لكن فرحتهم لم تدم كثيرًا ليعادل الفرنسي كيليان مبابي النتيجة عند الدقيقة 78.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، ظهر النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، وأطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية لمرمى آيك أثينا عند الدقية 90+1.

بهذا الفوز القاتل، يرفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 12 معززًا موقعه في المركز الثاني في المجموعة، بينما بقي منافسه اليوناني بثلاث نقاط في المركز الـ31.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أيندهوفن الهولندي 23 نوفمبر الجاري، بينما يحل آيك أثينا اليوناني ضيفًا على كومو الإيطالي في اليوم ذاته لحساب الجولة الخامسة.