مصطفى: أهدرنا الفرص.. والتعاون استغلها

ألقى المصري طارق مصطفى، مدرب فريق الفيصلي الأردني الأول لكرة القدم، باللائمة على إهدار الفرص، بعد الخسارة 1-3 من التعاون، مساء الأربعاء في بريدة، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وخلال مؤتمر صحافيّ عقب صافرة النهاية، صرّح مصطفى: «أشكر لاعبي الفريق الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لكن هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة».

وأضاف: «هناك أشياء لا تسير معنا بالشكل الصحيح، وهي خاصة بنا وداخلية».

وعن مجريات اللعب، قال: «استحوذنا على الكرة، وأهدرنا فرصًا عدّة ولم يحالفنا التوفيق، والتعاون على العكس من ذلك امتلك لاعبين أحرزوا أهدافًا».

وللمرة الثانية في أسبوع، يتفوق التعاون على الفيصلي الأردني، الذي خسِر على أرضِه من «السكري» 0-2، في 28 أكتوبر الماضي، لحساب مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.