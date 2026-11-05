فنربخشة يسقط ليفربول في 6 دقائق

احتاج فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم إلى ست دقائق ليقلب تأخره بهدفين أمام ليفربول الإنجليزي إلى انتصار 3-2 على ملعب شكري أوجلو، الأربعاء، في الجولة الرابعة، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق تري نيوني عند الدقيقة 25، لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى 4 دقائق فقط بعدما أدرك الإنجليزي ماسون جرينوود التعادل لفنربخشة عند الدقيقة 29.

وتقدم الفريق الإنجليزي مرة ثانية بواسطة السويدي ألكسندر إيزاك عند الدقيقة 69، لكن أرشي براون أدرك التعادل لفنربخشة في الدقيقة 73.

ومنح الكوسوفي فيدات موريكي النقاط الثلاث لفنربخشة عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فنربخشة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة الموسم الجاري مقابل تعادلين وخسارة واحدة، إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

في المقابل، توقف رصيد ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، عند 9 نقاط في المركز الخامس.