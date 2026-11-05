رازوفيتش: التعاون في قمة التركيز.. والضغط ليس عذرًا

أرجع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، تأهل «السكري» مبكرًا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 إلى التركيز واعتماد طريقة اللعب المناسبة.

وفاز فريقه 3-1 على الفيصلي الأردني، مساء الأربعاء في بريدة، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة، وحجز مقعدًا في دور الـ 16 قبل جولتين على ختام مرحلة المجموعات.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح رازوفيتِش: «هذا الانتصار مهم لعدة أسباب، أهمها تحسين الحالة المعنوية للاعبين، فريقنا الآن في قمة التركيز، وتحلّى اليوم بالصبر الكافي حتى حقق نتيجة إيجابية»، مشيرًا إلى قوة الفيصلي وامتلاكه عديدًا من عناصر المنتخب الأردني الأول.

ومن وجهة نظر الصربي، لعِب «السكري» بالطريقة المناسبة، مما ساعده على حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل.

وبعد المواجهة الآسيوية، يحصل التعاون على راحة، بسبب فترة التوقف المخصصة للمباريات الدولية.

وعلّق رازوفيتش: «ستكون لدينا فترة راحة، بعدها نبدأ الاستعداد لجولات دوري روشن». وكشف عن تفكيره في إشراك لاعبين شبّانًا خلال المباريات المقبلة.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن تصريحاتٍ سابقةٍ له حول تأثير ضغط المباريات، أجاب: «لا أتعذّر بضغط المباريات عندما أذكر ذلك، ونحن ندرس حالة فريقنا بشكل يومي».

وتلقَّى الصربي سؤالًا آخر من «الرياضية» عمَّا قاله للمشجعين لحظة إشراكه المدافع عون السلولي بديلًا أمام الفيصلي، فقال: «أحبّ صنع علاقة مع الجماهير، وما حدث أنني تحدثت معها من أجل تحفيز اللاعب».