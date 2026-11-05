حمد الله: هدفنا لقب آسيا 2.. والتأهل المبكر أراحنا

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، تطلّع «السكري» إلى حصد لقب دوري أبطال آسيا 2.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 3-1 على الفيصلي الأردني مساء الأربعاء في بريدة: «طموحنا هو البطولة، وبإذن الله نصل إليه». ورأى أن المباراة كانت صعبة وضد فريق كبير. وتابع: «سبب صعوبتها أن الفيصلي لم يكن لديه ما يخسره، والحمد لله حققنا الفوز».

وأشار المغربي، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث، إلى أثرِ التأهل المبكر لدور الـ 16، موضحًا: «هذا التأهّل يعطينا فترة راحة، ويجعلنا مرتاحين أكثر».

وعن حضور الجماهير في الملعب، علّق قائلًا: «الجمهور في العالم هو سر حلاوة كرة القدم، ويدفعك لتقديم أفضل ما لديك، وحضوره اليوم كان سببًا في تقديم مستوى متميز».

وفي وقتٍ تأهَّل فيه مبكِّرًا إلى ثمن النهائي القاري، لا يزال «السكري» يبحث عن انتصاره الأول في موسم دوري روشن السعودي. ورأى الهداف المغربي أن فريقه أهدر، أخيرًا، العديد من النقاط محليًّا، وأضاف: «لو أخذنا خمس نقاط من مباراتي القادسية والاتفاق، لتغيَّر الوضع تمامًا».