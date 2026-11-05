الثنائية الثالثة تدشن عودة حمد الله الآسيوية

أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، ثنائيته الثالثة في مسابقات الأندية الآسيوية، عندما هزّ شباك الفيصلي الأردني مرتين، الأربعاء في بريدة.

وأحرز حمد الله الهدفين الثاني والثالث في فوز «السكري» 3-1 على الفيصلي الأردني، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

ودشّنت المباراةُ عودةَ النجم المغربي إلى مسابقات أندية القارة، بعد انقطاعٍ لموسمين وقضائه عقوبةَ إيقافٍ لثلاث مباريات، تعرّض لها، خلال عام 2024، عندما كان لاعبًا لفريق الاتحاد.

وغيَّبته العقوبة عن لقاءات التعاون ضمن الجولات الثلاث الأولى من نسخة دوري الأبطال 2 الجارية.

ومع عودته، استعاد حمد الله ذاكرة الأهداف الآسيوية، مُسجِّلًا مرتين، أولاهما من ركلة جزاء.

وللمرة الثالثة، يحرز المغربي هدفين في مباراة واحدة ضمن مسابقات أندية القارة، بعدما فعل ذلك بشعار النصر أمام سيباهان الإيراني، خلال نسخة 19- 2020 من دوري الأبطال للنخبة، وبشعار الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي، خلال النسخة التي شَهِدت معاقبته بالإيقاف، بقرارٍ من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي للعبة.

وبعد موسم 23- 2024، غيَّر الاتحاد اسمي بطولتيه إلى دوري أبطال آسيا للنخبة «دوري الأبطال سابقًا»، ودوري أبطال آسيا 2 «كأس الاتحاد الآسيوي سابقًا».

ولعِب حمد الله 45 مباراةَ ضمن دوري الأبطال للنخبة، بالاسم السابق، أحرز خلالها 28 هدفًا، لصالح فرق جوانجزو سيتي الصيني، والجيش والريان القطريين، والنصر والاتحاد. ومشاركته أمام الفيصلي الأردني، هي الأولى له في دوري الأبطال 2.