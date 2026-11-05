السيتي يعود بنقاط لايبزيج

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه الثالث في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه لايبزيج الألماني 3-2، الأربعاء، في مرحلة الدوري.

على ملعب «ريد بول أرينا»، هدد لايبزيج مرمى ضيفه بتسديدة قوية من النرويجي أنطونيو نوسا، تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صدها عند الدقيقة 15، ثم بتسديدة للنمساوي كريستوف باومغارتنر من كرة جميلة مرت قريبة جدًا من القائم الأيسر عند الدقيقة 30، وخطف سيتي التقدم بهدية من المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا، الذي حول الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ خلال اعتراضه كرة عرضية من نيكو أورايلي عند الدقيقة 37.

وعلى غرار الشوط الأول، كان لايبزيج الأخطر، لكن دوناروما كان مجددًا على الموعد لحرمان باومغارتنر من هدف رائع عند الدقيقة 47، قبل أن ينحني بعد ثوانٍ معدودة أمام حنكة ريدله باكو، الذي استغل تقدم الحارس الإيطالي بعض الشيء عن مرماه ليضع الكرة في شباكه عوضًا عن لعبها عرضية عند الدقيقة 49.

إلا أن الأرجنتيني إنسو فرنانديز أعاد سيتي إلى المقدمة في الدقيقة 58 بكرة رأسية بعد عرضية من السنغالي إيليمان ندياي، قبل أن يأتي الرد سريعًا عبر نوسا، بعدما وصلته الكرة من البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو عند الدقيقة 61.

وأبى الهداف النرويجي إرلينج هالاند أن تمر المباراة من دون أن يترك لمسته، فأعاد سيتي إلى المقدمة بعدما انقض على الكرة عند القائم الأيمن بعد تمريرة من إيليوت أندرسون عند الدقيقة 78، مسجلًا هدفه الخامس في المسابقة الموسم الجاري.