دورتموند يخطف نقاط بيتيس

مدّد فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم سلسلة مبارياته من دون هزيمة ووصل إلى ست، بفوزه على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 2-1، الأربعاء ضمن دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وسجّل البرتغالي فابيو سيلفا «49» والبديل اليوناني كوستانتينوس كاريتساس «72» لدورتموند الذي تعرّض لضربة قاسية بإصابة هدّافه الغيني سيرهو جيراسي في الشوط الأول، في حين سجل البديل أيتور رويبال هدف الضيوف «67».

وبهذه النتيجة، أصبح في رصيد كل فريق تسع نقاط من أصل 12 ممكنة بعد مرور أربع جولات.

وينتظر دورتموند اختبارًا صعبًا أمام رسنال 24 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بينما يحل ريال بيتيس ضيفًا على سلوفان براتيسلافا، متذيل ترتيب المجموعة.