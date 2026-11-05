ثنائية براج تمنح أرسنال الانتصار الثالث

رسّخ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم استفاقته بعد خسارته المدوية في كأس الرابطة، وحقق فوزه الثالث في دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على مضيفه سلافيا براج التشيكي 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

الفوز أمام متصدر الدوري التشيكي حُسم في الشوط الأول بهدفي نوني مادويكي «9» والسويدي فيكتور يوكيريس «38»، ليرفع «المدفعجية» رصيدهم إلى 10 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لسلافيا براج، الذي سجل له البولندي فيكتور نوفاك «90».

وكان أرسنال قد تعرض لخسارة صاعقة أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، الذي أقصاه من الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الأسبوع الماضي.

لكن بطل الدوري الإنجليزي حقق انتصارًا مهمًا على ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري.

وعلى الجهة المقابلة، لم يتمكن سلافيا براج من تجنّب رقم سلبي قياسي، بعدما وصل إلى 24 مباراة متتالية من دون فوز في المسابقة القارية الأم، من أصل 25 مباراة خاضها «فاز في ظهوره الأول أمام ستيوا بوخارست الروماني في سبتمبر 2007».

وأصبح الفريق التشيكي يتشارك هذا الرقم السلبي مع أيك أثينا اليوناني «1992 و2006».

وهي أيضًا الخسارة الثالثة لسلافيا براج في مواجهاته الأربع مع أرسنال «تعادلا مرة واحدة».

وحقق فيكينج النرويجي، الذي فاجأ بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل معه 3-3 في الجولة الثانية، فوزه الأول أمام صباح الأذربيجاني منقوص العدد 4-1، كما فاز كلوب بروج البلجيكي على مضيفه أيندهوفن الهولندي 2-1.