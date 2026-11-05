كومو يذيق لانس الخسارة الأكبر

حقق فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم فوزًا ساحقًا 9-1 على مضيفه لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، في مباراة حل فيها الدولي السعودي سعود عبد الحميد بديلًا في الشوط الثاني.

وسجل أناستاسيوس دوفيكاس ثلاثية، وقدم تمريرة حاسمة، وأحرز نيكو باز هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز كومو على الفريق الفرنسي، الذي تعرض لخسارته الثالثة تواليًا ليحتل المركز الـ33 وله ثلاث نقاط.

وألحق كومو بلانس أسوأ هزيمة له على الإطلاق في كافة المسابقات، بفارق هدف عن الهزيمة 0-7 أمام جانغان في دوري الدرجة الثانية عام 2013.

وخاض كومو اللقاء منتشيًا من الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على العملاق الإنجليزي الجريح مانشستر يونايتد 4-1، ثم عاد من فرنسا بانتصاره السادس تواليًا محليًا وقاريًا، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط بانتصاره الثالث في المسابقة القارية، فيما مُني لانس بهزيمة ثالثة مقابل فوز وحيد.

ونال سعود عبد الحميد تقييمًا بلغ 5.3 وفقًا لموقع «سوفا سكور» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، بعدما نزل بديلًا لزميله ميشال سكوراس في الشوط الثاني عند الدقيقة 46.

وخلافًا لكومو، عاد مواطنه نابولي من ملعب بورتو البرتغالي بهزيمته الثالثة مقابل فوز، وجاءت بهدف للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي «43»، مقابل أربعة أهداف للبولندي يان بدناريك «11»، والإسباني جابري فيجا «71»، والبولندي ياكوب كيفيور «80»، والإسباني سامو أجيهووا «90 من ركلة جزاء»، الذي ضمن الفوز الأول لفريقه بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأكمل نابولي الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الإسباني رافا مارين «88».