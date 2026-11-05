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حسرة الخسارة

2026.11.05 | 01:35 am
علامة الحسرة تظهر على وجوه لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي بعدما فرطوا في تقدمهم مرتين أمام مضيفهم فنربخشة التركي، ليخرج الفرق الإنجليزي خاسرًا 2-3 ضمن مرحلة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)
حسرة الخسارة

حسرة الخسارة

حسرة الخسارة

حسرة الخسارة

حسرة الخسارة

حسرة الخسارة