البايرن يتمسك بكين حتى 2029

مدّد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عقده مع النادي لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، وفق ما أعلنه بطل «البوندسليجا»، الخميس.

وقال كين، بعد التمديد، في بيان صحافي، بثّه النادي الألماني: «أشعر أنني في بيتي هنا في البايرن، عائلتي بأكملها سعيدة جدًا، وكنت أرغب في البقاء، وأنا متحمس الآن للمستقبل وأريد أن أحرز المزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم».

ويأتي تمديد عقد كين، صاحب الـ33 عامًا، قائد المنتخب الإنجليزي وأفضل هداف في تاريخه «125 مباراة، 91 هدفًا» بعد أفضل موسم في مسيرته منذ انضمامه من توتنام إلى البايرن في صيف 2023، وبعد عشرة أيام من تتويجه بالكرة الذهبية.

ومنذ انضمامه إلى البايرن، فاز كين بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الألماني مرتين، وكأس ألمانيا مرة واحدة، وذلك بعدما كان محرومًا من الألقاب الجماعية في إنجلترا، على الرغم من إحرازه عددًا من الألقاب الفردية.

وخاض النجم الإنجليزي 161 في مختلف المسابقات، وسجل 156 هدفًا، لكن مسابقة دوري أبطال أوروبا لا تزال عصيّة عليه، ولو أنه بلغ نصف النهائي مرتين في 2024 و2026، والنهائي في 2019 مع توتنام، في حين تلعب المباراة النهائية للمسابقة على أرضه في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ 2028.

وقاد كين منتخب «الأسود الثلاثة» أيضًا إلى المركز الثالث في مونديال 2026.

ويُعد كين أغلى صفقة في تاريخ البايرن، بعدما دفع النادي نحو 112 مليون دولار لتوتنام من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي.

ووصف أولي هونيس، الرئيس الفخري للبايرن، عقب نهائي الكأس أواخر مايو الماضي «بعد الفوز 3ـ0 على شتوتجارت بثلاثية لكين»، هذه الصفقة أنها الأفضل في تاريخ النادي الألماني.

وتجاوز كين أخيرًا حاجز الـ 100 هدف في الدوري الألماني مع البايرن، محققًا ذلك في وقت قياسي، وبعد 98 مباراة فقط، وتُوّج هدافًا لـ«البوندسليجا» في مواسمه الثلاثة الأولى «36 هدفًا في 2024 و2026، و26 هدفًا في 2025»، كما أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي عامي 2024 و2026.

ويتجاوز تأثير كين الأرقام والإحصاءات وحدها، إذ يلعب دورًا محوريًا في بناء هجمات البايرن، كما يؤدي دورًا قياديًا داخل غرفة ملابس الفريق البافاري، وأتاحت له أهدافه الـ73 في موسم 2026، علمًا أنه لم يتفوق عليه في القرن الحادي والعشرين سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفوز بالكرة الذهبية.

وأصبح كين أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين 2001، واللاعب الأول من البايرن يحرزها منذ كارل هاينتس رومينيجه 1981، متقدمًا على كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، الذي حل ثانيًا.

وفي سبتمبر، أصبح كين أسرع لاعب في تاريخ ألمانيا يصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني، بعدما حقق ذلك خلال 98 مباراة فقط، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله ديتر مولر 1977، بفارق 31 مباراة.

ويمنح تمديد عقد كين حتى 2029 فرصة التوجه بهدوء نحو كأس أوروبا 2028 المنظمة على أرضه في إنجلترا إلى جانب إيرلندا وإسكتلندا وويلز.

من جهته، أبدى كريستوف فرويند، المدير الرياضي للبايرن، عن سعادة مجلس إدارة النادي بتمديد عقد كين، مضيفًا: «بوجود هاري كين نملك على أرض الملعب الفائز بالكرة الذهبية، لاعبًا يخدم الفريق، قائدًا وأفضل مهاجم متكامل في العالم».

وكشفت وسائل إعلام ألمانية عن أن البايرن وكين كانا يتفاوضان بشأن التمديد منذ أغسطس الماضي، وأن مدة العقد كانت العقبة الرئيسة في المفاوضات.

ويتصدر الفريق البافاري ترتيب الدوري الألماني، متفوقًا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، كما يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دور المجموعة الموحدة ضمن دوري أبطال أوروبا، بعد أربع مباريات من أصل ثماني في هذا الدور.