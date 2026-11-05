بعد 234 مباراة.. رونالدو يودع البرتغال ويكتفي بالنصر

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم ومنتخب بلاده، تعليق حذائه والاعتزال دوليًا، وذلك عبر فيديو نشره حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

وبث رونالدو «41 عامًا» فيديو مدته خمس دقائق قدم فيه رسالة طويلة للجماهير استعرض أبرز الرحلات والمحطات الدولية خلال مسيرته معلنًا إسدال الستار على مسيرة استمرت نحو 23 عامًا مع المنتخب الأول.

ومع البرتغال لعب رونالدو 234 مباراة خلال مسيرته، سجل خلالها 146 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة.

وينتظر رونالدو رقما مهما بوصوله الى الهدف رقم 1000 وهو ما سيكمله خلال مسيرته مع النصر بعد وصوله حاليا الى 985 هدفا.

وفي سبتمبر الماضي أعلن رونالدو مغادرته معسكر المنتخب في الدنمارك، وذلك عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب جورجي جيسوس.

وكان المدرب قد أعلن آنذاك أن رونالدو الذي بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدنمارك.

وكتب رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام» بعد الحادثة :«عقب المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة أجريتها مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر المنتخب. في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة كاملة للجمهور البرتغالي بشأن الأسباب التي دفعتني للمغادرة، بعدما كرست نفسي دائمًا للعب من أجل هذا الفريق. أما الآن، فالوقت مناسب لأتمنى التوفيق لمنتخب البرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».