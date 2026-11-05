الموت يغيّب حارس ضمك السابق

توفي عبد الله الشهراني، حارس مرمى فريق ضمك السابق، إثر أزمة قلبية، الخميس، بعد مسيرة رياضية بدأها من الفئات السنية في النادي الجنوبي.

وعلى الصعيد المهني، أمضى الشهراني أعوامًا طويلة في خدمة التلفزيون السعودي، حيث عمل مشرفًا هندسيًا بهيئة الإذاعة والتلفزيون في القطاع الجنوبي، مقدمًا خلال مسيرته جهودًا في خدمة العمل الإعلامي والهندسي.

ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد ـ يرحمه الله ـ الجمعة، بجامع الصديق في مدينة خميس مشيط، فيما يُقام العزاء بجوار منزل الفقيد في عتود قرية آل راشد.