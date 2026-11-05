الإندونيسي يلغي تجريبية الأردن

ألغيت مباراة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، التجريبية، مع نظيره الإندونيسي المقررة 13 نوفمبر الجاري، في عمّان، العاصمة، وذلك بناءً على طلب الاتحاد الإندونيسي للعبة، حسبما أعلن نظيره الأردني، الخميس.

وأصدر الاتحاد الأردني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «نواصل جهودنا لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب «النشامى»، على الرغم من ارتباط غالبية المنتخبات الوطنية بمباريات تجريبية أُخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها».

وأكد الاتحاد الأردني للعبة أن المباراة التجريبية الثانية، التي تجمعه بنظيره الأسترالي، 17 نوفمبر الجاري، على ملعب عمّان الدولي قائمة في موعدها المحدد دون أيّ تغيير.

ويأتي هذا القرار بعد تأجيل كأس آسيا 2027، التي كانت مقررة في السعودية لنحو عام، لتُلعب في أواخر 2027.

وأوقعت القرعة المنتخب الأردني، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، فيما تلعب إندونيسيا بمجموعة اليابان، قطر، وتايلاند.