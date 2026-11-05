بطل المغرب ينهي علاقته مع ألميدا

أعلن نادي المغرب الفاسي، انفصاله بالتراضي عن البرتغالي روي ألميدا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بطل الدوري المغربي، الخميس.

وأصدر الفريق المغربي بيانًا صحافيًا عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «يعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي روي ألميدا».

وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر للسيد روي ألميدا على ما بذله من جهود خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنيًا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية».

وتعاقد المغرب الفاسي مع ألميدا، المدرب السابق لباستيا وتروا الفرنسيين خلفًا للإسباني بابلو فرانكو، المنتقل إلى تدريب الترجي التونسي، بعدما قاده الموسم الماضي إلى اللقب الخامس في تاريخه في الدوري، والأول منذ 1985.

واستهل المغرب الفاسي الذي خسر جهود سفيان بنجديدة، هداف الموسم الماضي، المنتقل إلى الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوزين متتاليين بنتيجة واحدة 2ـ1 على نهضة الزمامرة، وحسنية أغادير، قبل أن يفشل في مبارياته الأربع التالية «تعادلان وخسارتان» ويتراجع إلى المركز السابع، برصيد ثماني نقاط، وبفارق خمس نقاط خلف الكوكب المراكشي، المتصدر.

وسقط المغرب الفاسي في فخ التعادل على أرضه أمام أسيك ميموزا العاجي «1ـ1» في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخطف فوزًا قاتلًا إيابًا 2ـ1، بهدف سجله خالد بابا، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ويضمن تأهلًا غير مسبوق إلى دور المجموعات، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز المصري، الهلال السوداني، وحوريا كوناكري الغيني.

وبات ألميدا، أحد ستة مدربين برتغاليين في الدوري المغربي الموسم الجاري، وثالث مدرب تتم إقالته بعد مواطنه باولو سيرجيو بريتو «الوداد» والإسباني بابلو خيميس «الرجاء البيضاوي».