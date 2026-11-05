مجموعة stc تواصل دعم «موسم الرياض» 2026 بصفتها الشريك الرسمي المميز

تواصل مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، شراكتها مع «موسم الرياض» 2026ـ2027 للعام السادس على التوالي بصفتها الشريك الرسمي المميز.

ويُعد الموسم إحدى أبرز الفعاليات السنوية التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء السعودية والعالم، وتتيح لهم تجارب ترفيهية متنوعة. وتستند هذه الشراكة إلى الدعم المستمر الذي قدّمته المجموعة لموسم الرياض على مدار الأعوام الماضية، والذي أسهم في ترسيخ مكانته ضمن أبرز الأحداث الترفيهية محليًا وعالميًا. وتوّجت هذه المسيرة بتكريم الهيئة العامة للترفيه لمجموعة stc في 2025 تقديرًا لرعايتها الموسم على مدى خمسة أعوام متتالية، ودورها المتواصل في دعم نجاحه.

ويُنظم موسم الرياض في نسخته السابعة لمدة 10 أسابيع، ويقدّم برنامجًا متنوعًا يضم فعاليات رياضية عالمية وتجارب ترفيهية للعائلات. وفي إطار هذه الشراكة، تشارك مجموعة stc في نسخة العام الجاري من خلال أنشطة تفاعلية، إلى جانب اللوحات والمواد الإعلانية. وتشمل الشراكة أيضًا حقوق تسمية إحدى المناطق، وأربع ألعاب تقدّمها stc في منطقة «وندر جاردن».

وتهدف مجموعة stc من خلال رعايتها المستمرة للموسم إلى تعزيز تواصلها مع عملائها ومختلف فئات المجتمع، والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي والترفيهي في السعودية، بما يعكس التزامها بدعم المبادرات الوطنية.

مجموعة stc هي ممكّن التحول الرقمي، إذ تقدّم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دورًا محوريًا في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.