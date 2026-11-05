في البرازيل.. أنتونيلي يسعى إلى تتويج مرسيدس

يسعى الإيطالي كيمي أنتونيلي، الأحد المقبل، إلى قيادة فريقه مرسيدس لتحقيق الثنائية من خلال التفوق على فيراري، وحصد لقب بطولة الصانعين خلال جائزة ساو باولو الكبرى، وذلك بعدما تُوّج بطلًا للعالم في سباقات «فورمولا 1».

ويحاول أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1، والإيطالي الأول الذي يحرز اللقب منذ 73 عامًا، تحقيق فوزه العاشر في موسم استثنائي.

وتحتاج مرسيدس إلى التفوق على فيراري بفارق ثلاث نقاط أو أكثر لإحراز لقب الصانعين.

ويواجه أنتونيلي، في جائزة البرازيل الكبرى تحديًا قويًا مع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بطل العالم أربع مرات، الذي فاز في ثلاثة من السباقات الأربعة الأخيرة، بما في ذلك صموده أمام المحاولة المتأخرة للبريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بطل العالم سبع مرات، الأحد الماضي، في المكسيك.

ويشكل الفرنسي إسحاق حجار، زميل فيرستابن في الفريق، تهديدًا إضافيًا لأنتونيلي، إلى جانب سائقي فيراري، فيما لا يزال هاميلتون يشعر بخيبة أمل بعد فشل فريقه في الفوز في المكسيك، بسبب سوء العمل الجماعي.

ولم يُحقق فيراري أي فوز في البرازيل منذ 2017، عندما انتصر الألماني سيباستيان فيتل، الذي كان آنذاك أصغر بطل عالم في تاريخ الرياضة.