الاتفاق إجازة 6 أيام.. وميسي يجري العملية

منح الأسترالي آرثر بوباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة 6 أيام بدأت الخميس، بالتزامن مع تأجيل المنافسات المحلية وفترة التوقف الدولية، وفقًا لمصدر خاص بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، يستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم 11 نوفمبر الجاري من خلال معسكر داخلي.

ولم يحدد المصدر أي مباراة تجريبية ضمن برنامج التوقف، إذ تعقد اللجنة الفنية اجتماعًا مع بوباس عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات، لبحث إمكانية خوض مواجهات تحضيرية، وتحديد أطرافها ومواعيدها في حال اعتمادها.

ونجح الاتفاق، الأربعاء، في الانتصار 2ـ0 على نظيره عجمان الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج.

في سياق متصل، أجرى الفرنسي ريان ميسي، لاعب الفريق، عملية جراحية في الركبة بمستشفى «سبيتار» في قطر، وفق ما أعلن الاتفاق، الخميس.

وكان الاتفاق قد أعلن في وقت سابق عن تعرض اللاعب لتمدد في الرباط الداخلي، وحدد مدة غيابه المبدئية بعشرة أيام، قبل أن تتفاقم الإصابة وتصل إلى الجراحة.