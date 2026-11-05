الخميس.. إنزاجي ينتظر فحص بوابري

ينتظر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، نتائج الفحوصات الطبية التي يخضع لها الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض بوابري إلى إصابة عضلية بشكل مفاجئ خلال انطلاقته بالكرة منتصف شوط المباراة الأول أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، على ملعب «المملكة أرينا» والتي كسبها 2ـ0.

من جانب آخر، منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين إجازة لمدة عشرة أيام، على أن يعود الجميع إلى التدريبات 14 نوفمبر الجاري.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في مجموعة «الغرب» برصيد 9 نقاط بعد نهاية الجولة الرابعة، فيما يتصدر قائمة دوري روشن السعودي بـ30 نقطة.