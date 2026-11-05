أستراليا تنعى بطل «فورمولا 1»

توفي الأسترالي آلان جونز، ​أول سائق ينال لقب بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، مع فريق وليامز، الخميس، بعد أيام قليلة من ذكرى يوم ميلاده الـ 80.

وقالت أماندا بتلر-ديفيز، زوجته، في بيان نشره الاتحاد الأسترالي لرياضة السيارات نيابة عنها: «نشعر بحزن بالغ لإعلان وفاة عزيزنا آلان، الذي رحل عن عالمنا في الخامس من نوفمبر بعد صراع قصير مع المرض».

وأضافت أماندا: «سيفتقده كثير وسيذكره بكل حب المقربون منه، إلى جانب الجماهير الغفيرة التي كان يمتن دائمًا لدعمها».

ويمثل جونز النموذج المثالي للشخصية التي كان يبحث عنها فرانك ​وليامز، أثناء ⁠بناء فريق ​فاز بتسعة ⁠ألقاب للصانعين، في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية.

ووصف وليامز، الذي توفي 2021، السائق الأسترالي بحسب الموقع الرسمي للرياضة: «لم يكن بحاجة قط للدعم المعنوي، لأنه كان يملك شخصية حازمة وقوية للغاية، لم يكن بحاجة إلى مراقبة أو توجيه مستمر، وهكذا ينبغي أن تكون الأمور».

ولد جونز في ملبورن، وهو ابن سائق سباقات، وتوجه إلى أوروبا لتعزيز طموحاته في عالم السباقات، وشارك للمرة الأولى في سباقات «فورمولا 1» مع فريق ⁠هيسكيث في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 1975.

وحقق جونز انتصاره الأول من بين ‌12 انتصارًا نالها في النمسا مع فريق شادو في 1977، لكن مسيرته لم تكن بارزة إلى حد كبير ​حتى انضم إلى وليامز 1978.

وفاز جونز بخمسة ‌سباقات في بطولة العالم خلال موسم 1980، وصعد إلى منصة التتويج في كافة السباقات التي ‌أكملها باستثناء سباق واحد، ليحصد اللقب متقدمًا على البرازيلي نيلسون بيكيه.