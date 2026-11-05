رسميّا.. تاشيما ينافس إنفانتينو على رئاسة «فيفا»
كشف كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، لصحيفة «سبورتس نيبون» المحلية، الخميس، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل.
وقال تاشيما في تصريحاته الصحافية: «أنا ممتن لأنني أستطيع الإعلان عن هذا القرار بدعم كامل من الاتحاد الياباني لكرة القدم».
وأضاف تاشيما: «الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، بل بنقل قيم النزاهة والشفافية التي أرستها كرة القدم اليابانية إلى العالم، ما يحتاجه «فيفا» الآن هو هذه القيم التي حافظنا عليها، وقررت الترشح من أجل توجيه هذا النداء إلى العالم».
ويواجه جياني إنفانتينو، رئيس مجلس إدارة «فيفا» الحالي، الساعي للفوز بولاية جديدة، معارضة منذ محاولته الفاشلة يوليو الماضي، لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد تابع للاتحاد الدولي للعبة يمتلك حقوقًا مرتبطة بمسابقات من بينها كأس العالم.