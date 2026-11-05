رسميّا.. تاشيما ينافس إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

كشف كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، لصحيفة «سبورتس نيبون» المحلية، الخميس، عن ترشحه ‌لرئاسة الاتحاد الدولي ‌للعبة «فيفا» في ​الانتخابات ‌المقرر ⁠إجراؤها ​مارس ⁠المقبل.

وقال تاشيما في تصريحاته الصحافية: «أنا ممتن لأنني أستطيع الإعلان عن هذا القرار بدعم كامل من الاتحاد ‌الياباني لكرة القدم».

وأضاف تاشيما: «الأمر لا يتعلق بالفوز أو ⁠الخسارة، ⁠بل بنقل قيم النزاهة والشفافية التي أرستها كرة القدم اليابانية إلى العالم، ما يحتاجه «فيفا» الآن هو هذه القيم التي حافظنا عليها، وقررت الترشح من أجل توجيه هذا النداء إلى ​العالم».

ويواجه جياني إنفانتينو، رئيس مجلس إدارة «فيفا» الحالي، الساعي للفوز بولاية جديدة، معارضة منذ محاولته الفاشلة يوليو الماضي، لإدخال مستثمرين ⁠من القطاع الخاص في ‌كيان ‌تجاري جديد تابع ​للاتحاد الدولي للعبة يمتلك حقوقًا ‌مرتبطة بمسابقات من بينها ‌كأس العالم.