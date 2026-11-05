ماذا تعرف عن تنكر المنضم حديثا إلى الأخضر؟

في 1 سبتمبر 1998 ولد سلطان محمد صالح تنكر، مدافع فريق الحزم الأول لكرة القدم، في مدينة مكة المكرمة، ويبلغ طوله 184 سم ووزنه 74 كجم، يلعب بقدمه اليمنى في مركز قلب الدفاع.

نشأ في أحياء مكة، حيث بدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة داخل ساحات الحي قبل أن ينضم إلى فئة الناشئين في نادي الوحدة الذي احتضن بداياته وصقل مهاراته الأساسية، وانتقل بعدها بين أندية الشعلة والكوكب وجدة، حيث اكتسب خبرة في الملاعب المحلية.

في أغسطس 2023 انضم إلى نادي الحزم، وخرج على سبيل الإعارة إلى العربي في سبتمبر من العام نفسه، ثم عاد قبل أن يُعار مجددًا إلى جدة في موسم 2024ـ2025، ليعود إلى الحزم في صيف 2025 ويرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027 ويرتدي القميص رقم 4.

وخلال مشاركاته مع أصفر الرس خاض نحو 43 مباراة سجل فيها هدفًا واحدًا، منها 31 مباراة في موسم 2025ـ2026 بمعدل 83 دقيقة تقريبًا لكل مباراة و12 مباراة في موسم 2026ـ2027 حتى الآن مع أكثر من 900 دقيقة لعب في الدوري السعودي، وسجل هدفه الوحيد في كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الجاري، بينما بلغت بطاقاته الصفراء نحو 8 خلال مواسمه مع الحزم دون أي بطاقة حمراء في الفترة الأخيرة.

في موسم 2025ـ2026 شارك أساسيًا في معظم المباريات وأسهم في عدد من التصديات والاعتراضات واللمسات الدفاعية، وخلال الموسم الجاري 2026ـ2027 خاض 11 مباراة في الدوري بمعدل تقييم يقارب 6.8 إلى 7.0، وشارك في مباريات أمام الخليج والفيحاء والهلال والفتح ونيوم والأهلي والتعاون والشباب والاتحاد، حيث لعب 90 دقيقة في أغلبها وحقق نسب تمريرات دقيقة تجاوزت 85% في بعض اللقاءات مع مواجهات مباشرة ناجحة وصلت إلى 67%.

تتراوح قيمته السوقية بين 190 ألف و330 ألف يورو، حسب التقديرات الأخيرة، ولم تشهد مسيرته أي إصابات قوية مع مختلف الأندية التي مثلها، إذ اقتصر غيابه على حالات الإيقاف الناتجة عن البطاقات في فترات سابقة مع جدة والكوكب دون تأثير على مشاركته المنتظمة في المواسم الأخيرة.

الأربعاء، اختاره اليوناني جورجيوس دونيس ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته، استعدادًا لمواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان التجريبيتين يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.