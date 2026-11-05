ميلان يستهدف التصحيح.. ويوفنتوس يرغب في التعويض

يسعى فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى تحسين نتائجه، عندما يواجه فيرينتسفاروش المجري في أول لقاء بين الطرفين، الخميس.

واستعاد ميلان هيمنته المحلية نهاية الأسبوع الماضي، بفوزه على الإنتر غريمه 3ـ1 في «الديربي»، وهو انتصار أعاده إلى دائرة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

ولم يتعرض الفريق الإيطالي سوى لهزيمة واحدة في أول عشر مباريات له في الدوري الموسم الجاري، وهي ديناميكية يسعى إلى نقلها إلى الدوري الأوروبي بعدما خسر مباراتين من أصل ثلاث إحداهما على أرضه عندما سقط أمام بنفيكا 0ـ2.

في المقابل، يسير مشوار فيرينتسفاروش بسلاسة أكبر وبات قريبًا من تحقيق أربعة انتصارات متتالية في إحدى المسابقات الأوروبية الكُبرى للمرة الأولى منذ كأس المعارض «النسخة القديمة» موسم 1967ـ1968، عندما فاز في ست مباريات متتالية قبل بلوغ النهائي.

ولم يتعرض الفريق المجري لأيّ هزيمة في آخر 20 مباراة منذ يوليو الماضي، «13 فوزًا و7 تعادلات».

وفي المباراة الأخرى، يرغب يوفنتوس في تعويض تعثره أمام رين عندما يحل ضيفًا على ألكمار الهولندي، الذي يقدم مشوارًا مقبولًا في المسابقة بجمعه ست نقاط، ويتمنع بسجل قوي على أرضه يتمثل في 17 مباراة أوروبية متتالية من دون هزيمة.

ويصل يوفنتوس إلى هولندا، وهو ضمن المراكز الثمانية الأولى «السابع» بعدما سجل تسعة أهداف في أول ثلاث جولات، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى بنفيكا «10».

وأسهم فوز يوفنتوس على نابولي بقيادة ماسيميليانو اليجري، مدربه السابق، نهاية الأسبوع الماضي في إعادة المعنويات إلى الفريق.