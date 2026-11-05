رونالدو يتجاهل رسائل جيسوس.. ويرحل

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أي رد على رسائل مواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، وفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وذكرت «ريكورد» أن جيسوس، مدرب الهلال والنصر سابقًا، سيختار، الجمعة، قائدًا جديدًا للمنتخب البرتغالي بدلًا من رونالدو الذي أعلن، الخميس، اعتزاله الدولي.

من جانبه، أكد البرتغالي بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن أبواب المنتخب مفتوحة للهداف التاريخي، وشكره على ما قدمه من مسيرة عطرة بقميص البرتغال.

وقال: «أشكر كريستيانو على ما قدمه، بعيدًا عن الأرقام التاريخية والانتصارات واللحظات الحاسمة، لقد كان ملهمًا وقدوة، لقد شكل الإلهام الذي قاد البرتغال إلى كل مكان في العالم، كلما ذكر اسم البرتغال في مكان ما، ذكر معه اسم كريستيانو».

وتابع: «أبواب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مفتوحة دائمًا لكريستيانو، وشكرًا له على كل شيء، وإلى الأبد».

وفي سبتمبر الماضي أعلن رونالدو مغادرته معسكر المنتخب في الدنمارك، وذلك عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده جيسوس.

وكان المدرب قد أعلن آنذاك أن رونالدو الذي بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدنمارك.

وكتب رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام» بعد الحادثة: «عقب المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة أجريتها مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر المنتخب. في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة كاملة للجمهور البرتغالي بشأن الأسباب التي دفعتني للمغادرة، بعدما كرست نفسي دائمًا للعب من أجل هذا الفريق. أما الآن، فالوقت مناسب لأتمنى التوفيق لمنتخب البرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».