أهداف فولكروج تعيده إلى «المانشافت»

استدعى يورجن كلوب، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، نيكلاس فولكروج، مهاجم فريق فيردر بريمن، إلى تشكيلته لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية، متوجًا بذلك عودته الناجحة إلى الدوري المحلي الموسم الجاري.

وسجل فولكروج، صاحب الـ33 عامًا، والذي عاد إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادمًا من وست هام يونايتد، 9 أهداف في ‌أول ثماني مباريات ليتصدر ​ترتيب ‌هدافي ⁠الدوري ​الألماني، ويعود إلى ⁠منتخب «المانشافت» للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وحسبما أشارت إليه الصحف الألمانية، طالبت الجماهير بعودة فولكروج إلى صفوف منتخبها الوطني في ظل مستواه الحالي، وألمح كلوب أخيرًا إلى استبعاد هذه الخطوة بالنظر إلى عُمر اللاعب، قبل ⁠أن يقرر ضم المهاجم للمباراتين الدوليتين ‌المقبلتين.

واستدعى كلوب، أيضًا ‌وائل محيا البالغ 17 عامًا، لاعب ​وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، لمواجهتي ‌صربيا في بلجراد 13 نوفمبر الجاري، ‌وهولندا في برلين بعد ذلك بثلاثة أيام.

وقال كلوب: «لدينا مزيج متنوع من اللاعبين الشبان واللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة في التشكيلة، وبعد استدعاء الفريق 44 لاعبًا ‌في سبتمبر، كان اتخاذ هذه الاختيارات أمرًا صعبًا لأن هناك المزيد من ⁠اللاعبين ⁠الذين يستحقون الانضمام، لكن هذا هو الوضع الطبيعي».

وأضاف المدرب الألماني: «كلما زادت الجودة لديك، أصبحت القرارات التي يتعين عليك اتخاذها أكثر صعوبة، ولكن بالمعنى الإيجابي».

وأعلن كلوب في وقت سابق، وبشكل مفاجئ استدعاء 44 لاعبًا في تشكيلتين منفصلتين للمباريات الأربع السابقة في دوري الأمم.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث، برصيد خمس نقاط، من أربع مباريات في المجموعة الثانية بالمستوى الأول لدوري الأمم، ​وتتأخر بثلاث نقاط ​عن هولندا واليونان، بينما تتذيل صربيا الترتيب من دون رصيد.