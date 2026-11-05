كنو يتصدر.. و5 ينتظرون الدولية الأولى

سجلت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المعلنة، الأربعاء، من اليوناني جورجيوس دونيس، تباينًا في عدد المباريات الدولية في رصيد كل لاعب قبل انطلاق المعسكر الخارجي في الدوحة العاصمة القطرية من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، ضمن أيام «فيفا» الدولية.

وتصدر محمد كنو لاعب وسط الهلال، اللاعبين الـ30 الذي اختارهم دونيس للمعسكر، بعدد المباريات الدولية بواقع 83 مباراة، وجاء ثانيًا فراس البريكان مهاجم الأهلي بـ79، ومحمد العويس حارس الهلال بـ 69.

ويملك دونيس، 6 لاعبين من أصحاب الخبرة الجيدة، لتخطيهم حاجز الـ40 مباراة، وهم: عبد الله الحمدان مهاجم النصر58 مباراة دولية، وسعود عبد الحميد ظهير لانس الفرنسي 56 مباراة، وحسان تمبكتي مدافع الهلال 55، وزميله في الفريق ناصر الدوسري 53، وعبد الإله العمري مدافع النصر 49، وزميله عبد الله الخيبري 45 مباراة دولية.

ويعد المعسكر الذي ينطلق، الإثنين المقبل، فرصة لتسجيل أول مواجهة دولية، لخمسة لاعبين في القائمة، وهم حامد يوسف حارس الخلود، وعبد الله الخطيب مدافع الاتفاق، وسلطان تنكر مدافع الحزم، فارس عابدي ظهير الاتحاد، وعبد الملك العييري ظهير نيوم.

ويقف 11 لاعبًا، بمتوسط جيد من عدد المباريات الدولية التي يمتلكونها في رصيدهم، وهم: مصعب الجوير لاعب القادسية 39، نواف بوشل ظهير النصر 31، علي لاجامي مدافع الهلال 24، وزميله في الفريق متعب الحربي 21، ويتساوى محمد أبو الشامات لاعب القادسية ومروان الصحفي لاعب الاتحاد بـ16 مباراة، ومختار علي لاعب الاتحاد 15، تركي العمار لاعب القادسية 13، متساويًا مع زياد الجهني لاعب الأهلي بالرصيد ذاته، وسلطان مندش لاعب الهلال 12، وأخيرًا محمد القحطاني جناح القادسية 11 مباراة.

ويسعى خمسة لاعبين، إلى زيادة رصيدهم من المباريات الدولية في المعسكر، كونهم لم يتخطوا العشر مباريات بالقميص الأخضر، وهم: عبد القدوس عطية حارس التعاون، وأحمد الغامدي لاعب الاتحاد ويملكان مواجهتين دوليتين، ومحمد محزري ظهير الهلال وعبد الله آل سالم مهاجم القادسية، بواقع 5 مباريات لكليهما، و9 مواجهات في رصيد محمد الكويكبي جناح التعاون.