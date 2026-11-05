بنفيكا يقصد الرابعة.. وليفركوزن يصطدم بمرسيليا

يستضيف فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، المرشح لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ليخ بوزنان البولندي، الخميس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها بنفيكا ثلاثة انتصارات في أول ثلاث مباريات له ضمن دور المجموعات، أو مرحلة الدوري في إحدى المسابقات الأوروبية.

وبعد فوزه الكبير على مضيفه أومونيا القبرصي 4ـ1 في الجولة الثالثة، يعود بنفيكا إلى ملعب النور طامحًا إلى مواصلة هذه السلسلة، وضمان مقعد في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي على الأقل.

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما تخوض الأندية بين المركزين التاسع والـ24 ملحقًا لضمان البطاقات الثماني المتبقية.

وعلى غرار بنفيكا، يسعى ليفركوزن الألماني، إلى الانتصار في المسابقة الأوروبية، عندما يستضيف مرسيليا الفرنسي، الذي لم يكسب أيّ نقطة حتى الآن.

وتراجع ليفركوزن في الأسابيع الماضية، بعدما استقبل 9 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات «فوز واحد وهزيمتان» منذ انتصاره على أوفي اليوناني «2ـ0» في الجولة الثالثة.

في المقابل، يعيش مرسيليا فترة جيدة محليًا حيث كان فوزه على تولوز 2ـ0 الأحد الماضي، الرابع تواليًا في الدوري الفرنسي، لكن هذه النتائج الإيجابية تخللتها هزائم في الدوري الأوروبي، ويقبع فريق المدرب برونو جينيزيو قرب قاع الترتيب بعد تلقيه ثلاث هزائم في ثلاث مباريات ضمن مرحلة الدوري الموسم الجاري.

وفي المباراة الأخرى، يمني بورنموث النفس في مواصلة مفاجآته عندما يحل ضيفًا على سبارتا براج التشيكي الذي يمر بفترة صعبة بعد فشله في التسجيل في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، وخرج من مسابقة الكأس المحلية، ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن سلافيا براج، غريمه المحلي، في الدوري.

ويصل بورنموث إلى براغ وهو في قمة مستواه بعدما حقق ستة انتصارات متتالية، من دون أن يستقبل أيّ هدف، وبفارق هدفين على الأقل في كل مباراة، آخرها على حساب ليدز 2ـ0.

وغيّرت هذه السلسلة وضع النادي في الدوري الإنجليزي، كما بلغ الفريق ربع نهائي كأس الرابطة.