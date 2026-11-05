استعداد برشلوني

انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ برشلونة)