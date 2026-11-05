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استعداد برشلوني

2026.11.05 | 02:59 pm
انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، ضمن منافسات «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ برشلونة)
استعداد برشلوني

استعداد برشلوني

استعداد برشلوني

استعداد برشلوني