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رافينيا يمدد

2026.11.05 | 04:24 pm
مدّد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، عقد قائده البرازيلي رافينيا حتى 2030، حسبما أعلن النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي (الفرنسية)
رافينيا يمدد

رافينيا يمدد

رافينيا يمدد