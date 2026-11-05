انسحاب بيريتيني ينقل ألكاراز إلى ربع النهائي

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المصنف الثالث عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة باريس لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، الخميس، بعد انسحاب منافسه الإيطالي ماتيو بيريتيني، بداعي الإصابة.

وكان من المقرر أن يواجه ألكاراز، حامل لقب البطولات الكبرى سبع مرات، الإيطالي في ثمن النهائي، لكن بيريتيني انسحب قبل المباراة بسبب إصابة في المرفق.

وبعد إعفائه من خوض الدور الأول بصفته أحد المصنفين الثمانية الأوائل، بلغ ألكاراز ربع النهائي في باريس بعدما خاض مباراة واحدة فقط.

ويواجه النجم الإسباني، الجمعة، الفائز من مواجهة الفرنسي أرتور فيس والأمريكي تايلور فريتس من أجل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ولم يسبق للإسباني أن توج بلقب دورة باريس، وهو أعلى اللاعبين تصنيفًا المتبقين في المنافسات العام الجاري، بعد خروج الألماني ألكسندر زفيريف، الأول، الأربعاء.

وعانى بيريتيني، صاحب الـ30 عامًا، كثيرًا من الإصابات خلال مسيرته، واضطر إلى الانسحاب عندما أنهت إصابة في الورك مشواره مبكرًا خلال مباراته في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام مواطنه ماتيو أرنالدي.

وفي مباريات الأخرى، فاز الأمريكي تومي بول المصنف الـ 12، على الفرنسي كانتان أليس، بنتيجة 7-6 «7-3» و6-4 في أولى مباريات الخميس، على الملعب الرئيس.

ويلتقي في ربع النهائي إما مواطنه بن شيلتون المصنف الثالث في الدورة، أو الفرنسي أرتور ريندركنيش.

ويخوض النرويجي كاسبر رود، مواجهة أمام الألماني يان لينارد شتروف.