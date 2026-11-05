كين يستمر

مدّد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عقده مع النادي لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، وفق ما أعلنه بطل «البوندسليجا»، الخميس (الفرنسية)