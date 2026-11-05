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كين يستمر

2026.11.05 | 03:26 pm
مدّد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عقده مع النادي لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، وفق ما أعلنه بطل «البوندسليجا»، الخميس (الفرنسية)
كين يستمر

كين يستمر

كين يستمر