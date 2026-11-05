برشلونة يمدد عقد رافينيا

مدّد نادي برشلونة الإسباني، الخميس، عقد البرازيلي رافينيا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2030.

وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي مقتضب: «قائدنا العزيز سيواصل قيادة المشروع حتى 2030».

وسبق للمهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، والذي كان عقده يمتد حتى 2028، أن كشف سبتمبر الماضي، خلال مقابلة صحافية عن رغبته في مواصلة مسيرته مع برشلونة، وإنهاء مشواره الكروي هُناك.

وأعلن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة حينها التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السابق لرين الفرنسي وليدز الإنجليزي، الذي أصبح قائدًا للفريق الموسم الجاري، بعد رحيل الأوروجوياني رونالد أراوخو «إعارة إلى ليفربول الإنجليزي» ومارك أندريه تير شتيجن، حارس المرمى «إعارة إلى أياكس الهولندي».

وبعد إعادة توظيفه في مركز رأس الحربة عقب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، أصبح رافينيا اللاعب الأكثر حسمًا في أوروبا منذ بداية الموسم، بعدما سجل 19 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة 2022، تحول النجم البرازيلي إلى هداف بارع وقائد هجومي مؤثر منذ وصول الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق في 2024، وكان عنصرًا أساسيًا في إحراز النادي لقبي الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين تواليا «2025 و2026».