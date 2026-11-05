«قطار الرياض» يدخل قائمة أفضل 4 مشاريع عالميا

حلَّ مشروع «قطار الرياض» ضمن قائمة أفضل 4 مشاريع نقل على مستوى العالم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية 2026، المنعقد في برشلونة، المدينة الإسبانية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» الخميس، حصد مشروع قطار الرياض هذا المركز المتقدم، وسط منافسة عالمية شهدت 533 مشاركة، من 68 دولة، وذلك في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة العاصمة السعودية في تطوير منظومات التنقُّل الحديثة والمستدامة.

وجاء هذا التصنيف المتقدِّم تقديرًا لضخامة المشروع ومستواه التقني المتطوِّر، بوصفه أحد أكبر مشاريع النقل العام وأكثرها حداثة عالميًّا، وركيزة أساسية لمنظومة نقل حضري مستدام وصديق للبيئة، تسهم بفاعلية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز انسيابية الحركة والتنقُّل، ومواكبة آفاق النمو السكاني والتوسُّع الحضري المتسارع للرياض.

وتستعرض الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خلال مشاركتها توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة المدينة، من خلال منصَّة بيانات الرياض وتطبيقات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجربة العاصمة في تطوير منظومة النقل العام وإدارة الحركة المرورية، وجهود برنامج «الرياض الخضراء»، وأبرز المشروعات الكبرى التي تشهدها العاصمة.

ويُعدُّ المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية من أبرز الملتقيات الدولية المعنية بتطوير المدن واستشراف مستقبلها، وتُنظم نسخته العام الجاري تحت شعار «حلول حضرية، أثر ملموس»، بمشاركة أكثر من 600 متحدث دولي، لمناقشة أحدث الحلول والتجارب في مجالات التحول الرقمي والتنقل والطاقة والبيئة والإسكان والبنية التحتية، وتعزيز التعاون في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة.