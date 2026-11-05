القادسية.. رودجرز يستثني 5 من الإجازة

استثنى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، المصابين الخمسة الإيطالي ماتيو ريتيجي، والإيفواري علي دياباتي، وجهاد ذكري، وعلي هزازي ووليد الأحمد، من الإجازة التي منحها للاعبين خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رودجرز ألزم الخماسي بمواصلة برنامجهم المكثف داخل عيادة النادي، سعيًا منه إلى تسريع وتيرة تعافيهم خلال الإجازة التي تستمر 10 أيام .

وكان النادي الشرقي أعلن قبل 48 ساعة عن طبيعة إصابات اللاعبين، إذ تعرض ريتيجي وذكري إلى إصابات عضلية أمام الرياض في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وأُصيب دياباتي في العضلة الضامة أمام أبها في الجولة التاسعة خلال ظهوره الأول.

في حين واصل علي هزازي برنامجه اللياقي بعد أن لامس الكرة عقب تعافيه من الجراحة العاجلة التي خضع لها في إسبانيا مطلع سبتمبر الماضي، إثر تمزق في العضلة المستقيمة للفخذ.

ويحتل القادسية المرتبة الثانية في دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، مبتعدُا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.