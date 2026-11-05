الأهلي.. ديميرال ومسعود يقتربان من الجاهزية

اقترب التركي ميريح ديميرال، ونايف مسعود، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من التعافي وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ديميرال ومسعود، اللذين عانيا من إصابة مفصل القدم، واصلا التأهيل في عيادة النادي الخميس، رغم الإجازة التي منحت للاعبين من قبل الجهاز الفني عقب نهاية مواجهة السد القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين.

وبيّن المصدر، أن ديميرال سيكون حاضرًا في التدريب 11 نوفمبر الجاري إلى جانب مسعود، ما لم يتم استدعاؤه لمنتخب بلاده الذي يلعب أمام بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية يومي 12 و15 نوفمبر الجاري.

وتعرض ديميرال إلى إصابة في مفصل القدم خلال الحصة التدريبية، 22 أكتوبر الماضي، غاب على إثرها عن الخليج والشباب «دوريًا»، والغرافة والسد «قاريًا»، فيما عانى مسعود من الإصابة ذاتها والتي أدت إلى غيابه عن المشاركة مع فريقه في المواجهات الماضية.