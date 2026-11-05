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الرياضيون يعزون
2026.11.05 | 04:58 pm
تقدمت ميلاجروس تولون، وزيرة الرياضة الإسبانية، الخميس، المعزين في جنازة الإسباني جيسوس دي ميخيل، مهاجم فريق تينيريفي، الذي توفي الثلاثاء الماضي، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام قوي مع أوونو، حارس أندورا (رويترز)
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