بعد الاعتزال الدولي.. إنفانتينو مخاطبا رونالدو: إرثك يتجاوز الأرقام والبطولات

وجَّه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة إلى النجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، ووضع نهاية لمسيرته مع منتخب بلاده، بعد أكثر من 23 عامًا قضاها بقميص «برازيل أوروبا».

واستعرض إنفانتينو أبرز إنجازات رونالدو، مشيرًا إلى تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، وكونه أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، عادًا أرقامه أشياء قد لا تتكرر.

وكتب رئيس «فيفا» عبر حسابه في «إنستجرام»: «قلة من اللاعبين استطاعوا ملامسة قلوب مشجعي كرة القدم حول العالم مثل كريستيانو رونالدو. مسيرة حددتها موهبة استثنائية، وإصرار لا يتزعزع، ورغبة ثابتة في تجاوز حدود الممكن».

وأضاف: «باعتباره أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، والهدّاف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال، حقق كريستيانو إنجازات قد لا تتكرر، لكن إرثه الأكبر يتجاوز بكثير الأرقام القياسية والبطولات والأهداف. لقد ألهم أجيالًا، ووحّد ملايين المشجعين، وحمل آمال البرتغال وفخرها إلى أعظم المحافل العالمية».

واختتم رئيس فيفا رسالته بالقول: «شكرًا لك يا كريستيانو على شغفك، واللحظات التي لا تُنسى، والمساهمة الهائلة التي قدمتها لرياضتنا الجميلة، مرتديًا قميص المنتخب البرتغالي بكل فخر. ستظل مسيرتك الدولية جزءًا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد».

وكان رونالدو أعلن، الخميس، قراره عبر مقطع فيديو نشره على حسابيه في «إنستجرام» و«إكس»، وجّه خلاله رسالة إلى الشعب البرتغالي، قائلًا: «جاء اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 الخاص بمنتخبنا الوطني. لم أشعر يومًا أنه يخصني وحدي، لكنني حظيت على مدار 23 عامًا بشرف ومسؤولية ارتدائه والدفاع عنه وحمله معي إلى الملاعب في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «حان الوقت اليوم لتسليمه إلى المستقبل. لم يكن قرارًا سهلًا، فبعض القرارات لا يتخذها العقل وحده، بل يشارك القلب في اتخاذها أيضًا».

ووجّه قائد البرتغال السابق الشكر إلى الجماهير وزملائه والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية، واصفًا تمثيل بلاده بشرف ومسؤولية رافقاه طوال مسيرته، وشدد على استمرار ارتباطه بالمنتخب رغم مغادرته الملعب بقميصه.

وبدأ رونالدو مشواره الدولي في أغسطس 2003، وخاض 234 مباراة بقميص البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، وأصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد المشاركات والأهداف الدولية. كما شارك في ست نسخ من كأس العالم، من 2006 إلى 2026، وسجل في جميعها.

وعلى مستوى البطولات، قاد البرتغال للتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، للمرة الأولى في تاريخها، ثم دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، كما بلغ مع المنتخب نصف نهائي مونديال 2006.