صلاح يجلب رقصة الأتراك إلى سفح الأهرامات

أدّى أتراكٌ، من طرابزون، رقصة «الهورون» الشعبية أمام أهرامات الجيزة، الخميس، في إطار زيارةٍ لمصر بدأت الأربعاء وتستهدف الترويج للسفر إلى المدينة التركية، التي ذاع صيتها بين المصريين، بفضل انتقال النجم محمد صلاح، قائد منتخب «الفراعنة»، إلى فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم بعد مسيرة طويلة مع ليفربول الإنجليزي.

وزار الوفدُ معلم الأهرامات الأثري، في ثاني أيام رحلته. وهناك، أدّت فرقة فنون شعبية، تابعة لبلدية طرابزون الكبرى، رقصة «الهورون»، الخاصة بمنطقة البحر الأسود، حسبما نشرت صحيفة «61 سات» الإلكترونية التركية.

وكتبت الصحيفة: «هبّت نسائم باللونين العنّابي والأزرق، المرتبطين بمدينة وفريق طرابزون، على أرض الفراعنة»، لافتةً إلى حرص سيّاح قدِموا من أنحاء مختلفة حول العالم على «توثيق هذه اللحظة الاستثنائية بهواتفهم المحمولة».

ولفت قميص طرابزون سبور انتباه السيَّاح في المكان، تحت أنظار أحمد متين غينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، وإركوت تشيليبي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في المدينة التركية.

وحسب وصف الصحيفة، شكَّل المشهدُ لقاءً بين «إرث الفراعنة الضارب في عمق التاريخ، والثقافة الحيّة لمدينة طرابزون».

وذكرت «61 سات» أن زيارة الوفد التركي، المستمرة حتى السبت، ساهمت في الترويج لطرابزون، ليس فقط بوصفها وجهة سياحية، لكن أيضًا من خلال الثقافة والفنون الشعبية والموسيقى. وفي رقصة «الهورون»، تتشابك الأيادي وتتحرك الأقدام بطريقة سريعة ومنسّقة.

ومساء الأربعاء، وصل وفدٌ كبيرٌ من طرابزون، يتقدمه رئيس البلدية ويضم مسؤولين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى القاهرة، العاصمة المصرية، للترويج للسياحة في المدينة التركية وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع المصريين، تحت شعار «طرابزون تلتقي بالقاهرة».

وفتح انتقالُ صلاح، صاحب الشعبية الجارفة في مصر، إلى طرابزون سبور البابَ أمام هذه الزيارة، التي تشمل زيارات ميدانية وفعاليات ترويجية ولقاءات مع مستثمرين، كما أوردت وسائل إعلام تركية ومصرية.

وعلى غرار عديدٍ من الوفود السياحية الأجنبية، حرِص الأتراك على إضافة أهرامات الجيزة الثلاثة إلى جدول زيارتهم.