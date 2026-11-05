النصر.. استدعاء سفياني وعودة حقوي

تدرَّب سعد حقوي، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، مع فريق تحت 21 عامًا، مساء الخميس، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة في الركبة، حسبما ذكرت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وغاب حقوي، بسبب الإصابة، عن مباراتي «الأصفر» أمام الخلود، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وباختاكور، في رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع تماثله للشفاء، عاد إلى التدريبات، لكنْ مع فريق درجة الشباب، الذي يستعدُّ لمواجهة الرياض، السبت، لحساب الجولة العاشرة من دوري جوِّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وبعد المباراة بـ 24 ساعةً، ينضمُّ اللاعب إلى معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الذي تستضيفه المنطقة الشرقية من 8 إلى 17 نوفمبر الجاري، وتتخلَّله مباراتان تجريبيتان أمام المنتخب الأولمبي الكويتي.

في السياق ذاته، أفادت المصادر بتلقي نادي النصر، الخميس، استدعاءً من منتخب تحت 23 عامًا لعبد الرحمن سفياني، مهاجم فريق درجة الشباب، الذي يتدرَّب أحيانًا مع الفريق الأول.

وبعد تأجيل الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بدأ الفريق الأول، الذي يدرِّبه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، إجازةً لمدة عشرة أيامٍ. وسيستأنف تدريباته الجمعة 13 نوفمبر.

وقبل الإجازة، اكتسح الفريق مضيفه باختاكور الأوزبكي 6ـ2، الإثنين في طشقند، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري الأبطال.