بعد اكتساح لانس.. فابريجاس يطالب لاعبيه بالتواضع

دعا الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى التواضع بعد المستوى القوي الذي أظهروه حتى الآن في أول مشاركةٍ لهم بدوري أبطال أوروبا، والفوز القياسي المعادل لأكبر انتصارٍ بنتيجة 9ـ1 على لانس الفرنسي، الأربعاء.

وقال النجم الدولي السابق لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي وموناكو: «كانت أمسيةً رائعةً، لكن علينا أن نُبقي أقدامنا على الأرض، وأن نتحلَّى بالتواضع، وأن نواصل العمل».

وعادلَ هذا الفوز أكبر فارق انتصارٍ بتاريخ دوري الأبطال، المتمثِّل في ثمانية أهدافٍ، وحققه كلٌّ من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني بفوزهما 8ـ0 على بشكتاش التركي 2007، ومالمو السويدي 2015. في حين فاز بايرن ميونيخ الألماني 9ـ2 على دينامو زغرب الكرواتي في 2024.

واحتل كومو، الذي حقق فوزه السادس تواليًا بمختلف المسابقات، المركز الرابع في دوري الأبطال بتسع نقاطٍ من أربع مبارياتٍ.

وعلى الرغم من الفوز الكاسح إلا أن فابريجاس أعرب عن استيائه لعدم تمكُّن فريقه من الخروج بشباكٍ نظيفةٍ، وتسجيل لانس هدفًا شرفيًّا في الشوط الثاني «65».

وسيخوض كومو المباراة التالية في البطولة على ملعبه أمام أيك أثينا اليوناني، ثم سيحلُّ ضيفًا على ريال بيتيس الإسباني، وسيختتم مشواره في دور المجموعة الموحَّدة بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في آخر موسمين، وبرشلونة الإسباني، 27 يناير.

وذكر فابريجاس: «عندما رأيت أن المباراتين الأخيرتين ستكونان ضد باريس وبرشلونة، اعتقدت أننا في حاجةٍ إلى جمع أكبر عددٍ ممكنٍ من النقاط في المباريات الأولى. لا شيء مستحيل، لكنْ هذان الفريقان يتفوَّقان على بقية الفرق من حيث المستوى».

وتابع بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا: «لا يزال أمامنا طريقٌ طويلٌ، إذ تُجرى هاتان المباراتان في الأسبوعين الأخيرين من يناير، لذا ينصبُّ تركيزي حاليًّا على استعادة اللاعبين المصابين، لأننا نفتقد عددًا كبيرًا منهم، خاصَّةً في الهجوم».

وبعد أربعة أشهرٍ فقط من بداية مشواره مع كومو، وتحديدًا مع فريق تحت 19 عامًا، رُقِّي فابريجاس إلى منصب المدرب الرئيس المؤقت للفريق الأول عقب إقالة مورينو لونجو مع أنه لم يكن يحمل رخصة التدريب «يويفا برو».

بعد ذلك تولى الويلزي أوشن روبرتس مهمة الإشراف على الفريق بصفة مدربٍ مؤقتٍ حتى نهاية موسم 2024. وظل فابريجاس مساعده الأول طوال تلك الفترة، بالتزامن مع حصوله على مؤهلاته التدريبية، وأسهم في قيادة النادي للصعود المباشر إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي يوليو 2024، عُيِّن سيسك رسميًّا مدربًا للفريق، ليخوض موسمه الأول في الدوري الإيطالي، وينهيه في المركز العاشر، ويقفز إلى الرابع في الثاني، ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق «لارياني» حاليًّا المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاطٍ فقط خلف لاتسيو المتصدر.