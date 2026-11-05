وداع ميجيل

شُيِّع في قرية نافايرموسا بطليطلة الإسبانية، الخميس، جثمان خيسوس دي ميجيل، مهاجم فريق تينيريفي الأول لكرة القدم، وسط حشدٍ كبيرٍ من أسرته وأصدقائه وزملائه. وتوفي دي ميجيل بعد اصطدامه بخيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، خلال مباراةٍ بينهما، الإثنين، حيث نُقِل بدايةً إلى العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء. وشارك في التشييع رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد. (الفرنسية ورويترز وأسوشيتد برس)