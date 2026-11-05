«جحيم العابرين» يقتحم مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت استوديوهات MBC، الذراع الإنتاجية لمجموعة MBC، عن مشاركة الفيلم السعودي «جحيم العابرين» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابعة والأربعين، وذلك في أولى العروض العالمية للفيلم الذي يحمل توقيع الروائي أسامة المسلم والمخرجة هناء العمير.

وتم اختيار «جحيم العابرين» من قِبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليُعرض ضمن فئة «عروض منتصف الليل»، وذلك في 13 نوفمبر.

وبحسب بيان صحافي لمجموعة MBC، بعد انتهاء مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المزمع أن ينطلق العرض الأول لفيلم «جحيم العابرين» في صالات السينما السعودية ابتداءً من 19 نوفمبر.

ويلي ذلك انطلاق عرضه في صالات السينما الخليجية والعربية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُمان، وكذلك في العراق والجزائر وتونس والمغرب والأردن، ابتداءً من 26 نوفمبر، فيما يبدأ عرضه في صالات السينما المصرية ابتداءً من 3 ديسمبر.

ويحمل «جحيم العابرين» اسم الرواية المقتبس عنها للروائي والكاتب السعودي أسامة المسلم، وهي إحدى أكثر الروايات مبيعًا، حيث قامت استوديوهات MBC بتحويلها إلى فيلم صُوّرت جميع مشاهده في السعودية، وهو من بطولة: أضواء بدر، وباسل الصلي، ومحمد علي، وشجاع نشاط، وعزيز غرباوي.

وتدور أحداث الفيلم ضمن إيقاع سريع قوامه التشويق في قالب من الفانتازيا والإثارة النفسية المستمدَّين من حبكة قائمة على سرد فريد وغير تقليدي لأحداث غامضة وطرح مركّب للشخصيات.