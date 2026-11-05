أخضر الشاطئية يخسر أولى مواجهات «العربية»

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره المصري 2ـ5، الخميس، في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب 2026 التي تستضيفها مصر حاليًّا.

ويقود أخضر الشاطئية المدرب البرازيلي جوجا زولوكوفيك. وكان الجهاز الفني للمنتخب استدعى 14 لاعبًا للمشاركة في البطولة، هم محمد العجمي، حسام كعمان، حسن آل عيد، أحمد الهمامي، خالد وهيب، ربيع سفياني، رمزي دكمان، سلمان الرشيدي، عمر يحيى، قاسم ديباجي، وليد اليوبي، ماجد شمهاني، مبارك الدوسري ونايف هادي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026، وإلى جانبه منتخبات مصر، وموريتانيا، والعراق.

وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب المغربي على نظيره اللبناني 7-4، فيما كسب المنتخب العماني منافسه الليبي 3-2 ليبي ليتربع منتخب المغرب على قمة المجموعة بفارق الأهداف عن عمان.

وتستأنف الجمعة منافسات البطولة بـ4 مباريات لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، تفتتح المباريات بلقاء يجمع منتخبي ليبيا والمغرب لحساب المجموعة الثانية، تليها مباراة السعودية وموريتانيا لحساب المجموعة الأولى، ومن ثم تقام مباراة منتخبي لبنان وعمان لحساب المجموعة الثانية، قبل أن تختتم منافسات اليوم الثاني بلقاء يجمع منتخبي مصر والعراق لحساب المجموعة الأولى.