الهجن السعودية تختتم «الأولمبية» بكأسين وصدارة الأشواط

توّج الأمير عبدالله بن فهد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نيابةً عن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الملاك الفائزين بكؤوس الأولمبية السعودية للهجن لفئة «حيل وزمول».

وانطلقت منافسات النسخة السادسة الأحد الماضي على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبمشاركة 3620 مطية من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تُوّجت المطية «الشامخ» لمالكها السعودي عائض محمد القحطاني بلقب الشوط الأول وكأس الأولمبية السعودية «بكار ـ مفتوح»، بتوقيت بلغ 13:04.916 دقيقة، والمطية «طواش» لهجن أم الزبار من قطر بلقب الشوط الثاني وكأس الأولمبية السعودية «قعدان ـ مفتوح»، بتوقيت بلغ 13:08.456 دقيقة، والمطية «شواهين» لمالكها السعودي أيضًا عايض رفعان القحطاني بلقب الشوط الثالث وكأس الأولمبية السعودية «بكار ـ عام»، بتوقيت بلغ 12:53.335 دقيقة، والمطية «حربة» لمالكها ذياب بن سيف آل نهيان بلقب الشوط الرابع وكأس الأولمبية السعودية «قعدان ـ عام»، بتوقيت بلغ 12:56.604 دقيقة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة 12 شوطًا «8 أشواط خلال الفترة الصباحية، و4 أشواط خلال الفترة المسائية»، مسافة كل شوط 8 كيلومترات، شاركت فيها نخبة من المطايا، بلغ عددها 355 مطية، حيث خُصصت جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

ونجحت الهجن السعودية في تحقيق 9 كؤوس في البطولة بالتساوي مع قطر، و5 للإمارات، وكأس لعُمان.

كما تصدرت الهجن السعودية قائمة المراكز الأولى في أشواط البطولة بتحقيقها المركز الأول في 58 شوطًا، مقابل 38 للإمارات، و27 لقطر، وشوطين لكل من عُمان والبحرين والكويت.